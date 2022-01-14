За год челябинские таможенники задержали контрафактные грузы на 165 миллионов рублей

Челябинской таможней в 2021 году выявлено контрафактной продукции на 165,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудниками мобильных групп ведомства в 2021 году проверено более 2 тысяч транспортных средств с товарами общим весом 42,5 тысячи тонн.

Изъято свыше 26 тысяч единиц контрафактной продукции. В основном – туалетная вода с незаконно нанесенными торговыми знаками «GIVENCHY», «CHLOE», «BULGARI», «BOSS», одежда и обувь с логотипами «Adidas», «Reebok», «Nike», другие товары народного потребления.

«Предотвращенный ущерб правообладателям оценен в 165,4 миллиона рублей. Кроме этого выявлено 250 тысяч пачек сигарет и более 3 тысяч бутылок алкогольной продукции без акцизных марок», – комментирует Станислав Васёв, заместитель начальника Челябинской таможни.

По фактам нарушений российского законодательства возбуждено 9 уголовных дел и 225 дел об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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