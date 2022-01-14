Продовольственная инфляция в Челябинской области приблизилась к 9%

За год цены на продовольствие на Южном Урале выросли на 8,7%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре прошлого года цены в Челябинской области выросли на 0,45% к предыдущему месяцу и на 6,7% к декабрю 2020 года. Об этом сообщает телеграм-канал экономического блока правительства региона.

Непродовольственные товары подорожали на 0,1% и на 6,5% соответственно. Цены на продовольственные товары увеличились на 1,2% к ноябрю и на 8,7% к декабрю. Цены на услуги снизились на 0,2% и выросли на 4,0% соответственно.

Так, по состоянию на 10 января 2022 года средняя цена на:

▫️ сахар-песок в Челябинской области – 53,47 руб.;

▫️ масло подсолнечное – 119,51 руб.;

▫️ говядина – 403,39 руб.;

▫️ мясо птицы – 176,57 руб.;

▫️ капуста свежая белокочанная – 48,03 руб.;

▫️ лук репчатый – 26,58 руб.;

▫️ картофель – 43,72 руб.;

▫️ морковь – 38,22 руб.;

▫️ свёкла столовая – 40,44 руб.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»