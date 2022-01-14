Экс-губернатор Челябинской области выплатит больше 3 миллионов рублей семье девушки, ставшей инвалидом после ДТП с его участием

Суд обязал экс-губернатора Челябинской области выплатить компенсацию семье девушки, серьезно пострадавшей в аварии в 2019 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верх-Исетский районный суд частично удовлетворил иск родителей екатеринбурженки, пострадавшей в ДТП с участием бывшего губернатора Челябинской области, владельца холдинга «Равис» Андрея Косилова.

Напомним, 28 июля 2019 года Lexus, которым управлял бывший высокопоставленный чиновник, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

В ходе следствия было установлено, что Косилов, двигаясь на автомобиле Lexus по направлению от Карабаша к селу Байрамгулово со скоростью около 60 километров в час, проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал опережение попутной машины, в результате чего столкнулся со встречной Lada Vesta.

В результате ДТП водителю и одному из пассажиров «Лады» причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру вред здоровью средней тяжести.

В феврале 2021 года суд приговорил экс-вице-губернатора к двум годам ограничения свободы и двум годам лишения водительских прав. Также с него взысканы компенсации в пользу пострадавших: 1 миллион рублей – девушке-пассажиру, пострадавшей больше всех, и 300 тысяч рублей – водителю «Лады».

Однако девушка до сих пор нуждается в лечении и реабилитации. Поэтому адвокат ее семьи подала еще один иск к Андрею Косилову, от имени ее родителей – о возмещении затрат на лечение дочери, утраченного ею заработка и компенсации моральных страданий.

Суд удовлетворил иск частично, обязав экс-чиновника выплатить обоим родителям по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда, 300 тысяч рублей утраченного заработка и 1,2 миллиона рублей – в возмещение затрат на лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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