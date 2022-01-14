В России отпраздновали старый Новый год – традиция, существующая только на постсоветском пространстве, точнее – некоторой его части. Откуда взялась эта традиция – объяснить легко, труднее понять, почему она оказалась такой живучей. И еще сложнее: почему наша страна все время сморит в прошлое – вот, даже новый год у нас старый. И ощущения от него такие же. Об этом авторская колонка автора РИА «Новый День», филолога Веры Владимировой:

«Всё. Новый Европейский 2022-й наступил на родине даже по старому, сто лет назад подкорректированному календарю.

Можем, конечно, подождать азиатский (он же восточный – тот самый год Тигра) – ведь у нас в регионе от него не только столб, разделяющий – объединяющий два этих мира.

Но что-то подсказывает: не стоит, отсрочка приговор времени не отменяет. Нужно двигаться дальше. Ибо, как в той еврейской мудрости: проходит не время, проходите вы. Даже если топчетесь который год на месте…

Хотелось бы, конечно, всем землякам и соотечественикам пожелать:

Будьте легкомысленней, будьте легковернее.

Если вам не спится – выдумывайте сны…

Но, увы, настроение совершенно другое. Как посмотрю – у всех, кто родился во времена Хрущева или раннего Брежнева (максимум, до середины 70-х прошлого века). Может потому, что переживаем реальность в духе дежавю. Может, треклятая пандемия заразила стареющее поколение депрессией.

Но, скорее всего, опыт «сын ошибок трудных» не позволяет радоваться и расслабляться под золото клубящегося невесомого шампанского, а заставляет – под водочку с селёдочкой – «Думу» думать:

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее – иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно…

Впрочем, наши думы еще мрачнее и тяжелее, чем у юного, кстати, Лермонтова, который у власти всегда был не в чести, частично потому, что любил Отчизну «странною любовью». В духе Чаадаева – сгорая от стыда.

По мне так это и есть самый настоящий патриотизм – видеть язвы общественные и пытаться их залечить.

Что, собственно, литература наша всегда и пыталась сделать. Я давно уже придерживаюсь точки зрения, что если уж что и есть у нас хорошего, так это книжки, Чайковский с Рахманиновым, Врубель с Росси и прочие Ломоносовы и Кулибины – плевать, что у этих российских титанов кровь не совсем образно говоря, «славянская», а иногда в их крови нет ни капли этой самой славянской.

Если в нашей стране жить, читая и, в целом, вкушая культурные плоды – станет чуть легче. Тошнота уляжется. На время, а потом опять мысли окаянные одолеют. Про абсурд происходящего. И я говорю не только о том, что теперь заразные вакцинированные в почете, а незаразные антиваксеры в загоне. Я про все сразу, в том числе, и про то, как тетя из думского комитета по делам нравственности и пр. эфемерностей из этой сферы отрезала: «даже вносить никто не будет закон о защите прав атеистов…» Вот и атеисты теперь – отверженные. Хотя моему поколению еще в детском саду объяснили: «Бога нет. Ленин есть. То есть жил, жив, и будет жить. А вот Бога нет».

Но, заканчивая тему о патриотах. Они уже выявлять начали непатриотов.

А ведь вся эта политическая идея про воспитание патриотов – прямо индуцированный бред. И им пытаются заразить все общество. Это как говорить о движении любителей родителей или обожателей бабушек и дедушек. У нас и так комок в горле, когда мы видим какою «мама маленькою стала». Трепет от самых задрипанных мест детства. Это как инстинкт. Это не воспитание, это природное человеческое. Но! Человек может не любить родителей. Если папа – пропивает всю зарплату, да еще и насилует. А мама с утра до вечера бьёт по голове…

Это не оригинальная идея – под соусом патриотизма заставить любить власть. Но вот это как раз противоестественно. Власть не нужно обожествлять, желательно её контролировать. А все эти фигуры из прошлого, якобы столпы госпатриотизма – Иван Грозный, Пётр Первый, Сталин – лишняя иллюстрация – какой образ мысли и жизни нам хотят «смоделировать». На фоне, уж простите, зашкаливающей коррупции и подпитываемого всякими ядовитыми испарениями мракобесия.

Не говоря уж о таком идеологическом ингредиенте, как ненависть к другим. Я же говорю – дежавю: и для тех, кому сейчас полвека, и уж, конечно, для тех, кто разменял восьмой десяток…

Все эти «кирпичики» и строят наше современное общество, где невозможна конкуренция не то что талантов – элементарных способностей и компетенций. Во всех сферах невозможна, и в политике, в том числе. Чем вся эта «секретная операция» закончится – неведомо. Хорошо бы только талонами, как при агонии прежней нездоровой формации, а не чем-то более трагическим…

Снова, бог знает в какой раз, страна стоит перед выбором. Нужна модернизация. Но какая?! Упомянутые выше лидеры выбирали не те пути. Тот же Петр Первый заимствовал результаты чужих достижений, привить нации способность улучшать имеющееся не смог – или не успел. Практически таким же экстенсивным путём шел Иосиф Виссарионович. Интенсивная модернизация проклюнулась при Александре Втором. Но Освободителя убили. «Россия – дикая страна»… И рабство у нас прямо в крови.

Ну, это же правда, отменили крепостное право – бывших бесправных от барина оторвать не могут: «батюшка, не бросай». Ну, понятно, опыта жить своим умом не было, но почему и впоследствии это желание – жить умом вождя не исчезло?! У очень многих. Не у всех, но как раз к этим «невсем» – инакомыслящим – всегда относились с подозрением. И власть, и её (часто искренне) обожающие россияне.

Только вот они не подозревали/ют, что инакомыслящие – это те самые инноваторы, о необходимости «взращивания» которых так много говорят уже в наше цифровое (чужими стараниями) время. Это нестандартные умы. И им нужны не только деньги. Куда важнее для них среда. А среда у нас…

Это сказать легко – мы принимаем исторический вызов, поэтому выбираем единственно возможный путь развития – модернизируем всё. Сами. Запускаем инновации.

А на деле может оказаться, что это лишь желание, выданное за реальность. Или – в лучшем случае, опять калька с чужого… Потому что восприятие себя и реальности неадекватное. Потому что нет, повторюсь, ни среды, ни конкуренции – у нас в конкурсе на любую вакансию побеждает клановый принцип, поэтому вместо талантливого «безродного» возьмут своего – бестолкового. Плюс масса «незаменимых». Не соответствующих историческому вызову ни по возрасту, ни по дарованиям, ни по гуманитарной линии.

Так вот моё желание на 2022-й: пусть он станет хотя бы начальной нотой новой жизни – где технологии начнут догонять гуманизация и культура, чтобы новое поколение не осталось в мире, напичканном отходами и оружием! И, конечно, пусть все будут здоровы!"

Челябинск, Вера Владимирова

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