В одной из школ Челябинска во время занятий вспыхнул пожар

В одной из школ Челябинска во время уроков вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в школе №152 во время пятого урока первой смены. Возгорание произошло в подсобном помещении на 1 этаже. В это время в школе находились 200 старшеклассников и 13 взрослых. Учителя эвакуировали детей сразу после сработки пожарной сигнализации.

В ГУ МЧС РФ по Челябинской области сообщили, что причиной ЧП стало возгорание электроприбора. Горело на площади 1 метр. Пожарные локализовали возгорание и проветрили помещения.

Челябинск, Павел Зварзин

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