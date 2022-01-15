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Суббота, 15 января 2022, 12:21 мск

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В одной из школ Челябинска во время занятий вспыхнул пожар

В одной из школ Челябинска во время уроков вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в школе №152 во время пятого урока первой смены. Возгорание произошло в подсобном помещении на 1 этаже. В это время в школе находились 200 старшеклассников и 13 взрослых. Учителя эвакуировали детей сразу после сработки пожарной сигнализации.

В ГУ МЧС РФ по Челябинской области сообщили, что причиной ЧП стало возгорание электроприбора. Горело на площади 1 метр. Пожарные локализовали возгорание и проветрили помещения.

Челябинск, Павел Зварзин

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