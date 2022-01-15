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Суббота, 15 января 2022, 21:30 мск

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Южный Урал заметет

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в воскресенье, 16 января, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные метели, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду.

ГИБДД просит автомобилистов отказаться от поездок на дальние расстояния и предостерегает от путешествия по трассе М5: в Ашинском районе из-за неблагоприятных погодных условий движение уже затруднено.

Челябинск, Павел Зварзин

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