Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале пошла в рост

Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале перестала снижаться и, возможно, пошла в рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 14 января, в регионе было выявлено 199 новых случаев – это самый низкий показатель за последние 6,5 месяцев (с 1 июля). Вчера число вновь заболевших подросло – 215. Временный это скачок или уже тенденция к росту, пока сказать трудно. Однако по всей России заболеваемость растет, и Челябинская область вряд ли станет исключением.

Смертность продолжает снижаться: вчера региональный минздрав сообщил о 6 летальных исходах, сегодня – о 5.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 151 тысяча 676 инфицированных. 7 тысяч 653 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 371).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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