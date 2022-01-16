В Магнитогорске прихожанка провалилась под пол храма

В Магнитогорске женщина пришла в церковь и провалилась под пол.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области, в храме недавно сделали ремонт, но пол остался частично разобранным. Поскольку это место было плохо освещено, 70-летнячя прихожанка не заметила дыру и шагнула прямо в нее, оказавшись в подвале с коммуникациями.

Несмотря на то, что глубина «провала» – всего 1 метр, пенсионерка не смогла выбраться ни сама, ни с помощью очевидцев.

Пришлось вызвать спасателей, которые вытащили женщину и на носилках передали сотрудникам скорой помощи.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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