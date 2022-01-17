Началось: в Челябинской области выявили первый случай «омикрона»

В Челябинской области выявили первый случай «омикрона».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вирус этого штамма выявили у беременной горожанки. За пределы области она не выезжала, коронавирусом заразилась от мужа.
По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, болеет челябинка достаточно легко, лечится дома. Чиновница допустила, что на самом деле зараженных «омикроном» в регионе гораздо больше. Проблема в том, что на Южном Урале пока не могут подтверждать данный штамм, поэтому анализы, давшие положительный ковидный результат, отправляют в институт Роспотребнадзора в Тюмень.
При этом Гехт заявляет, что лечение любым штаммов «короны» идентично, поэтому не столь важно, каким именно заразился тот или иной пациент.
Напомним, по словам врачей, симптомы штаммов «дельта» и «омикрон» несколько различаются, при этом последний отличается гораздо большей заразностью.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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