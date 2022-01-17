В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай

В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай: инцидент произошел около 8:30 утра на проспекте Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двойной трамвай двигался с северо-запада в сторону центра, и перед остановкой «улица Пионерская» сошла с рельсов вторая тележка первого вагона. Причины ДТП пока не уточняются.

В данный момент движение восстановлено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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