В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай: инцидент произошел около 8:30 утра на проспекте Победы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», двойной трамвай двигался с северо-запада в сторону центра, и перед остановкой «улица Пионерская» сошла с рельсов вторая тележка первого вагона. Причины ДТП пока не уточняются.
В данный момент движение восстановлено.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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