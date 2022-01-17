20-летний южноуралец стал фигурантом уголовного дела за связь с 15-летней

20-летний житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела за половую связь с несовершеннолетней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о беременности 15-летней девушки в правоохранительные органы сообщили сотрудники женской консультации, куда она пришла встать на учет. Срок составлял почти 4 месяца.

В ходе следствия выяснилось, что у девушки есть 20-летний парень, с которым она общалась около года.

Возбуждено уголовное по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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