В мэрии Челябинска решили разработать регламент, позволяющий чаще сыпать соль на дороги

После очередного вала критики со стороны горожан чиновники Челябинска решили задуматься о разработке регламента содержания дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», использование подрядчиками реагентов при очистке дорог от снега в воскресенье, 16 января, стало сюрпризом для мэрии. Об этом заявил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Напомним, вчера, 16 января, социальные сети оказались переполнены возмущенными комментариями челябинцев, увидевших привычные лужи на магистралях областного центра.

Горожане уверены, что дорожники пошли на это, чтобы не вывозить снег после очередного снегопада. По словам челябинцев, реагенты активно сыпали на городские дороги во всех районах города. В грязную жижу превратился снег на северо-западе, в Ленинском, Металлургическом, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах.

При этом, несмотря на потепление, температура в минувшие выходные не переходила нулевую отметку: столбик термометра устойчиво держался в минусовой зоне, не поднимаясь выше -3, -4 градусов по Цельсию. А, следовательно, привычного объяснения использованию химикатов подрядчики предоставить не могли.

Особенно возмутило горожан то, что сыпануть соли дорожники решили после очередного заявления губернатора Челябинской области Алексея Текслера о необходимости убирать снег с улиц, а не засыпать его реагентами.

Мало того, в ходе традиционного аппаратного совещания у мэра Челябинска, прошедшего сегодня, 17 января, выяснилось, что и городские чиновники узнали о решении подрядных организаций использовать реагенты уже постфактум. По словам Андрея Ксензова, химикаты начали использовать уже в ночь на воскресенье. При этом решение это подрядчики принимали «точечно, на местах». То есть, не уведомив даже мэрию.

Хотя, как заявила глава Челябинска Наталья Котова, ранее городские власти настаивали на необходимости использовать реагенты только после проведения специального совещания и оповещения горожан. «Мы уже говорили: сначала мы совещаемся, потом только принимаем решение о применении реагентов», – возмущенно заявила мэр.

Впрочем, в дальнейшем и чиновники мэрии, и главы районов несколько раз отдельно останавливались на этой теме, доказывая, что решение об использовании соли для ликвидации колейности на дорогах (именно такое объяснение действиям дорожников привел Ксензов) было необходимым: «Снежные массы в разное время суток выпадали», – пояснил тот же Ксензов.

В итоге г-жа Котова заявила о необходимости разработать специальный документ по использованию реагентов при очистке магистралей от снега. «Есть предложение сделать регламент содержания дорог, – сказала чиновница. – У нас уже есть такой документ по применению реагентов в условиях «перехода через ноль». Но по применению реагентов в условиях колейности регламента нет. Нужно разработать такой документ, где будет пошагово расписано, каким образом подрядчики имеют право применять реагенты».

Однако разработка такого регламента не избавит подрядчиков о необходимости заранее оповещать о своих действиях горожан, предупредила глава города.

Горожане же уверены: главная проблема кроется в том, что подрядчики либо не справляются с взятыми обязательствами по уборке дорог, либо стараются существенно сэкономить, так как сыпать соль гораздо проще и дешевле, чем просто убирать выпавший снег (кстати, расплавленный реагентами снег тоже вовремя не убирается, поэтому и превращается в грязную жижу).

Что же касается регламента применения реагентов в условиях колейности, то этот документ просто даст подрядчикам еще один «законный повод» для использования соли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»