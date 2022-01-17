На Южном Урале полиция задержала мигранта с килограммом героина

В Чебаркульском районе полицейские изъяли более 1 тысячи 200 граммов героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела полиции «Чебаркульский» у автодороги в лесу обнаружили в тайнике несколько больших свертков, в каждом из которых находились по 200 пакетиков героина. Общий вес изъятого вещества составил около 1 килограмма.

Совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области полицейские организовали наблюдение за местностью, и спустя несколько дней задержали 21-летнего ранее не судимого жителя ближнего зарубежья, который достал из тайника расфасованные 100 пакетиков героина массой около 200 граммов.

Установлено, что молодой человек планировал посредством тайников-закладок распространить наркотики на территории Челябинской области. Впоследствии, основываясь на данных наркодилера, полиция обнаружила еще пять пакетиков героина общей массой около 10 граммов.

В отношении задержанного в МО МВД возбуждены шесть уголовных дел. Гостю из ближнего зарубежья грозит до двадцати и пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник заключен под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к данному противоправному деянию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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