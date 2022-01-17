На курорте ММК пройдет этап Кубка Анны Богалий по биатлону

Горнолыжный курорт ММК принимает масштабные детские состязания по биатлону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с 17 по 24 января в биатлонном центре горнолыжного курорта «Абзаково» при поддержке ММК пройдет второй этап известного массового детского соревнования по биатлону – Кубка Анны Богалий – Skimir.

Эти традиционные соревнования проводятся с целью привлечения к занятиям биатлоном спортсменов детского и юношеского возраста, выявления перспективных биатлонистов; популяризации биатлона в России и повышения спортивного мастерства занимающихся биатлоном; совершенствования методики многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов.

Как сообщил официальный сайт состязаний, для участия в магнитогорском этапе зарегистрировано более 400 спортсменов из 21 региона страны. Участники выступят в пяти возрастных категориях: 10 лет (2011-2012 года рождения), 11-12 лет (2009-2010 года рождения), 13-14 лет (2007-2008 года рождения), 15-16 лет (2005-2006 года рождения) и 17-18 лет (2003-2004 года рождения). Среди дисциплин этапа – индивидуальная гонка, гонка преследования, и смешанная эстафета.

Это второй этап Кубка Богалий. Первый проходил в декабре в Мурманске. Далее планируется провести соревнования в Южно-Сахалинске, центре лыжного спорта «Дёмино» под Рыбинском, в Саранске и Новосибирске. Юные биатлонисты могут принять участие во всех либо выборочно в любых этапах кубка.

Прежде биатлонный центр горнолыжного курорта «Абзаково» принимал этот детский турнир, организованный по образцу Кубка Мира IBU, четыре раза. В прошлом году из-за пандемии магнитогорский этап был отменен. Магнитогорск вошел в программу Кубка с 2017 года благодаря поддержке ПАО «ММК». Тогда двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы Анна Богалий выразила уверенность, что поддержка, оказываемая ММК состязаниям, даст большой толчок для развития и Абзаково, как биатлонного центра на карте нашей страны, так и в целом спорта, биатлона, лыжных гонок в регионе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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