Казахстан официально объявил об очаге ящура на своей территории

Казахстан официально уведомил МЭБ о регистрации ящура на своей территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о регистрации ящура на своей территории. Таким образом введенные ранее Россельхознадзором из принципа предосторожности ограничительные меры были своевременными и полностью оправданными.

Так. в частности, 14 января 2022 года на официальном сайте министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило, что в Кийктинском сельском округе Шетского района Карагандинской области был обнаружен больной крупный рогатый скот с обильным слюнотечением, повышением температуры тела и отказом от корма.

Для установления диагноза заболеваний животных, были взяты пробы биологического материала от данных животных, которые направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии комитета ветеринарного контроля и надзора минсельхоза РК.

По результатам лабораторных исследований диагностирован ящур.

В этой связи 14 января 2022 года решением акима Кииктинского сельского округа на фермерское хозяйство «Мурат», в котором обнаружены больные животные, установлен карантин.

РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» приступил к проведению ветеринарно-карантинных мероприятий, задействована спецтехника и 16 специалистов по ликвидации очага инфекции.

Эпизоотическая ситуация в регионе находится под контролем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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