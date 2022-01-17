Экс-замглавы Миасса останется за решеткой

Бывший вице-мэр Миасса пробудет в СИЗО еще два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 января, Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о продлении для экс-заместителя главы Миасса Василия Сороки срока заключения под стражей.

Напомним, бывшего высокопоставленного чиновника задержали 23 ноября прошлого года. В тот же день в мэрии Миасса прошли оперативно-следственные мероприятия.

По версии следствия в 2016 году Сорока обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в поселке Сыростан в собственность организации по заниженной цене.

В результате ущерб для Миасского городского округа составил более 10 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 23 января 2022 года. Сегодня этот срок продлили до 18 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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