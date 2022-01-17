Южный Урал продолжает бить антирекорды смертности

В ноябре 2021 года в Челябинской области умерли большее 7,5 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре 2021 года смертность в Челябинской области выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и почти вдвое – по сравнению с летом 2020. Естественная убыль населения вплотную приблизилась к 5 тысячам человек.

На протяжении осени минувшего года в регионе наблюдались неуклонное сокращение рождаемости и рост смертности. Так, если в августе 2021 года на Южном Урале родились 3 тысячи 3 младенца, то в ноябре – лишь 2 тысячи 672 ребенка.

Интересно, что даже это значение выше, чем в ноябре 2020 года. Но беспрецедентный рост смертности привел к столь же высоким темпам естественной убыли населения. В ноябре в Челябинской области скончались 7 тысяч 503 человека (против 6 тысяч 329 южноуральцев год назад). Таким образом, естественная убыль составила 4 тысячи 831 человек.

По сравнению с октябрем 2021 года уровень смертности вырос на 473 человека, а в сравнении с сентябрем – сразу на 1 тысячу 410 человек.

Если обратиться к статистике 2020 года, изменения и вовсе выглядят катастрофично. Так, по сравнению с августом 2020 года в ноябре 2021-го смертность выросла почти вдвое – с 4 тысяч 52 до 7 тысяч 503.

Челябинск, Виктор Елисеев

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