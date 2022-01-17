В Челябинске пожарные объявили о закупке внедорожника за 4,7 миллиона рублей

Структура МЧС объявила аукцион на покупку автомобиля за 4,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения ЛДПР, отряд Федеральной противопожарной службы (структура МЧС) объявил тендер на покупку Toyota Land Cruiser за 4 миллиона 700 тысяч рублей.

Согласно конкурсной документации, автомобиль должен обладать максимальным уровнем комфортности, мощность его двигателя не должна быть менее 249 лошадиных сил. Не забыл заказчик и об эстетической стороне. А посему требования предполагают отделку салона вставками под дерево, наличие задних фонарей оригинального дизайна c черными вставками, обрамление решетки радиатора и фар цвета «темный хром», подсветку в зоне ног водителя и переднего пассажира.

Объявление о закупке опубликовано 14 января. Заявки будут принимать до 31 января, а результаты конкурса планируется подвести 2 февраля.

Зачем пожарной охране понадобился дорогой импортный автомобиль – не ясно. «Готовятся к пожароопасному сезону? Неужели передадут его службе МЧС в Карталинский район, где летом 2021 года пожар уничтожил 14 тысяч гектаров Джабык-Карагайского бора и дома жителей? – гадают челябинцы. – Здесь в начале этого года обещали открыть пожарную часть. Пока о начале ее работы нет новостей».

Обнаружившие закупку на официальном портале намерены направить запрос в ведомство целью прояснить ситуацию с покупкой дорогого авто.

Челябинск, Виктор Елисеев

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