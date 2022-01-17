За год власти Южного Урала и их подчиненные выбросили на ветер более 800 миллионов рублей

Аудиторы выявили в деятельности учреждений правительства Челябинской области нарушения на 800 миллионов рублей.

Как передает корре6спондент РИА «Новый День», в 2021 году главное контрольное управлением Челябинской области (ГКУ Челябинской области) провело 103 мероприятия финансового контроля. Это следует из итогового отчета ведомства, опубликованного на его официальном сайте.

По итогам проведенных проверок выявлено финансовых нарушений на общую сумму 387,72 миллиона рублей. Среди прочего установлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 8,99 миллиона рублей в 9 областных бюджетных и 1 казенном учреждении. Например, деньги, предназначенные для оплаты командировочных расходов, направлялись на выплату заработной платы, оплачивались аренда и коммунальные услуги. А одно из учреждений вместо капитального ремонта фасада купило полноцветный светодиодный экран.

Кроме того, неэффективное использование ресурсов и денежных средств в сумме 174,52 миллиона рублей установлено в органах исполнительной власти, бюджетных, казенных учреждениях, а также в ходе обследований в муниципальных образованиях. Среди основных нарушений: имущество не используется, либо не используется по прямому функциональному значению; произведены оплаты по контрактам, в результате исполнения которых цель в полном объеме не достигнута; оплата товаров, работ и услуг по завышенной стоимости; оплата некачественно оказанных услуг; оплата в полном объеме коммунальных платежей без учета авансового платежа и другие.

Еще 112,94 миллиона рублей на оплату фактически невыполненных работ по расчистке акватории реки Миасс от водной растительности, оплату работ по проведению натурных исследований и определение нормативов твердых коммунальных отходов, фактически предусмотренных госконтрактом на разработку территориальной системы отходов, выплаты ежемесячной надбавки за государственные награды Российской Федерации, не предусмотренные нормативно-правовыми актами, оплату бухгалтерских услуг, выполнение которых входит в должностные обязанности госслужащих, оплату поездок на такси сотруднику организации в личных целях и проч.

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности «съели» еще 91,27 миллиона бюджетных рублей.

По итогам проведенных проверок направлено 22 представления с требованием о принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений.

В сфере имущественных отношений выявлены нарушения на общую сумму 430,22 миллиона рублей. Подавляющее число из них (407,48 миллиона рублей) связано с неэффективным использованием средств.

В сфере закупок нарушение требований Закона о контрактной системе установлено при размещении 960 закупок на общую сумму 3,3 миллиарда рублей (18% от количества проверенных процедур и 37,53% от суммы проверенных закупок (в 2020 году нарушения установлены при размещении 1 тысячи 247 закупок на общую сумму 3,3 миллиарда рублей).

В 2021 году ГКУ Челябинской области возбуждено 431 дело об административных правонарушениях. В правоохранительные органы направлено 39 материалов проверок, в которых выявлены факты совершения действий (бездействия), содержащих признаки состава преступлений. По направленным материалам возбуждено 7 уголовных дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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