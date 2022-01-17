Жильцов аварийного дома в центре Челябинска бросили задыхаться от канализации

Коммунальщики бросили жителей аварийного дома, который мэрия Челябинска не торопиться расселять.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома на улице Воровского, 41а, задыхаются от миазмов канализации. Об этом они рассказали в социальных сетях на странице губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По словам горожан, их дом, расположенный в самом центре города признан аварийным. Но давать жителям квартиры не торопятся. Между тем, жить в здании уже невозможно.

«Челябинск, Воровского, 41а, Советский район. Ветхоаварийный дом на расселении. Дом, в который нас переселяют, уже построен, уже сдан-принят, но расселение не начинают. УК фактически перестала обслуживать дом на Воровского. С декабря подъезды и первые этажи просто задушены канализационными газами. У нас живут дети от 7 до 10 лет, старики, и мы даже спать ночью не можем из-за ароматов, поднимающихся из подвала. Приезжает мастер, смотрит в колодец и уезжает. Дышать нечем, дети плохо спят, с тяжелой головой в школу. В морозы в –20 приходится выхолаживать, проветривать квартиры каждый час», – рассказала одна из жителей дома.

Отметим, что квартиры челябинцам обещают в новостройке, расположенной в микрорайоне «Чурилово» – на улице Эльтонской. То есть из самого центра города им предстоит переехать на окраину.

Но даже это власти организовать не торопятся: предназначенные для переселения помещения еще не переданы в муниципальную собственность. Как уточнили в мэрии, заселение дома планируют начать в марте этого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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