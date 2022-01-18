В Челябинске напали на новый трамвай

В Челябинске обстреляли новый трамвай.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера поздно вечером в районе остановки «Завод Электромашина» на улице Машиностроителей. Неизвестные выстрели в одно из боковых стекол вагона. Пострадавших нет, а стекло придется менять.
Сейчас хулиганов ищет полиция. Следователи полагают, что нападавшие могли не стрелять, а просто бросить в трамвай камнем.
Челябинск, Павел Зварзин
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