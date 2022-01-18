Стали известны имена южноуральцев, которые примут участие в Олимпиаде в Пекине

Названы имена южноуральцев, вызванных в составы национальных олимпийских сборных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минспорта Челябинской области, стали известны имена южноуральских спортсменов на Олимпийские игры-2022.

В сборную России по конькобежному спорту для участия в Олимпиаде в Пекине вызваны челябинские спортсменки Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева.

Также в составе олимпийской сборной по керлингу выступят ее лидеры Сергей Глухов и Дмитрий Миронов.

Ранее стало известно о том, что в национальную команду по шорт-треку вошла южноуральская спортсменка Екатерина Ефременкова.

Кроме того, в олимпийскую сборную России по хоккею вызвали пятерых южноуральцев: Сергея Телегина и Владимира Ткачева из челябинского «Трактора», а также Андрея Чибисова, Артема Минулина и Егора Яковлева из «Металлурга» (Магнитогорск). Помимо игроков южноуральских клубов, в состав национальной сборной включили воспитанников челябинской школы хоккея Вячеслава Войнова (выступает за московское «Динамо») и Никиту Нестерова (ЦСКА).

Челябинск, Виктор Елисеев

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