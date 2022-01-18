На Южном Урале откроют семь десятков крещенских купелей. В некоторые пустят за деньги и по коду

В Челябинской области оборудуют 66 крещенских купелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько десятков тысяч южноуральцев намерены принять участие в крещенских купаниях.

Напомним, завтра, 19 января, Православная церковь празднует один из двунадесятых праздников – Крещение Господне. Одной из праздничных традиций являются крещенские купания. Для этого в ночь на 19 января освящаются купели.

В этом году на Южном Урале оборудуют 66 купелей.

В Челябинске освятят шесть купелей: по две на Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первое. Мероприятия на купелях пройдут с 18:00 часов 18 января до 15:00 часов 19 января. На всех иорданях установят сходни с перилами, обеспечат освещение и специальное покрытие льда против скольжения, а также поставят палатки для переодевания, в двух местах они будут теплыми – на пляжах «Смолино Парк» и «Восточный берег» (озеро Первое).

В период с 22 часов 18 января до 03 часов 19 января возле купелей будет организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. С 03:00 до 17:00 часов 19 января – обеспечен первоочередной вызов бригад скорой медицинской помощи к местам проведения мероприятия.

В городе-спутнике Челябинска – Копейске будут работать две купели: на пруду у храма Покрова Пресвятой Богородицы и в комплексе «Суворовские бани».

В Магнитогорске будут действовать три иордани на территории водно-гребной базы СК «Металлург-Магнитогорск». Вход на территорию базы будет платным и только по предъявлении QR-кода.

В Кыштыме единственная купель будет оборудована на городском пруду в районе парка усадьбы Демидовых «Белый Дом». При этом дежурство полиции, спасателей и медиков здесь продлится лишь с 22 часов 18 января до 03 часов 19 января. Некоторые горожане уже выставили недовольство тем, что купания планируются лишь на протяжение пяти часов, причем не в самое ужобное время.

В Златоусте крещенская купель подготовлена на участке реки Ай у моста в селе Веселовка и будет действовать с 20 часов 18 января до 17 часов 19 января.

В Миассе купель оборудована на озере Тургояк. Дежурство экстренных служб города продлится здесь с 21 часа 18 января до 22 часа 19 января.

В Ашинском районе крещенские купели оборудуются в Симе по улице Береговой и на городском пруду Миньяра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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