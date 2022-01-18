В Копейске появятся памятник и парк Александра Градского

В пригороде Челябинска появятся памятник и парк в честь певца и композитора Александра Градского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Копейска продолжат курс на увековечение памяти известного певца, мультиинструменталиста и композитора Александра Градского. Об этом заявил глава города Андрей Фалейчик.

Напомним, в конце ноября прошлого года власти Копейска присвоили имя знаменитого земляка одной из улиц города. Однако, на этом решили не останавливаться. «В этом году рядом с домом, где он жил (проспект Ильича, 6 – НД), будет разбит небольшой парк, и будет установлен памятник», – рассказал мэр.

Кроме того, в городе могут организовать музыкальный конкурс имени Александра Градского. Региональные власти уже выразили заинтересованность в реализации подобного проекта.

Александр Градский родился в Копейске в 1949 году. В 1957 году он вместе с семьей переехал в Москву. В середине 1960-х годов организовал одни из первых советских рок-групп «Славяне» и «Скоморохи», войдя в историю в качестве одного из основателей русского рока. В начале 1970-х годов начал сотрудничать с советскими кинематографистами. Также в 1970-е годы начал выступать на советской эстраде. На протяжении последующих десятилетий выступал как в качестве исполнителя, так и в качестве композитора. На его счету несколько рок-опер и рок-балетов, музыка к фильмам и мультипликационным работам. Скончался 28 ноября 2021 года в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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