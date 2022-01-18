В Магнитогорске задержали неадеквата, зарезавшего горожанина просто так

В Челябинской области задержали молодого человека, без всяких причин набросившегося на автомобилиста с ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска управления полиции Магнитогорска и отдела полиции «Левобережный» задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

Молодой человек может быть причастен к трагедии, разыгравшейся в пятницу, 14 января, на одной из магистралей Магнитогорска. Тогда неизвестный выскочил на проезжую часть и пытался помешать движению автотранспорта.

Когда один из автомобилей – «Нива» – остановился, неадекват бросился на лобовое стекло авто. После того, как из машины вышел водитель, молодой человек не менее шести раз ударил его ножом. От полученных ран мужчина скончался в больнице.

Как уточнили в полицейском главке региона, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он передан следственным органам и находится в изоляторе временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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