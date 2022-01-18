Суд огласил приговор челябинцу, вывезшему из столовой города все ее оборудование

Житель Челябинска осужден за хищение имущества бывшего работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал ранее судимого местного жителя виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.

Установлено, что в мае 2021 года южноуралец наведался в помещение столовой, расположенной по улице Дружбы, где ранее работал. С помощью ничего не подозревающего водителя грузового автомобиля он погрузил в машину производственное оборудование кафе на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, после чего покинул здание.

В ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления.

Суд приговорил его к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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