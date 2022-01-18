В Челябинской области студентов техникума отказались пускать на сессию без QR-кода

В южноуральском техникуме разгорается скандал из-за самоуправства администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство филиала Первомайского техникума №127 в Еманжелинске заявило о недопуске к экзаменам студентов, не поставивших прививку от коронавирусной инфекции или не предоставивших отрицательный ПЦР-текст. Об этом в социальных сетях рассказал дядя одного из учащихся, опубликовав видеозапись общения с представителями администрации филиала.

На записи одна из руководителей подразделения заявляет, что недопуск студентов до экзаменов объясняется приказом головного учреждения, а также указанием приезжавшего в филиал некоего представителя администрации.

В свою очередь, действия руководства объясняются якобы полученными во время совещания в министерстве образования и науки Челябинской области вводными о вакцинации среди студентов. По словам родственников учащихся, молодых людей уже предупредили, что в случае недопуска до экзаменов они будут отчислены.

На видео дядя одного из студентов грозит администраторам техникума уголовным делом о самоуправстве. Однако те реагируют на обещания очень хладнокровно, видимо сохраняя полную уверенность в собственной правоте.

Ролик уже прокомментировало министерство образования и науки региона. «Отсутствие прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не является основанием для отчисления, либо отстранения или недопуска к экзамену в профессиональных образовательных организациях Челябинской области», – заявили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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