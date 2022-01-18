Уральские металлурги вложат более 100 миллионов долларов в строительство новых нагревательных печей

ММК и Danieli построят новые нагревательные печи на производственной площадке в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК и DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA заключили контракт на строительство четырех нагревательных печей для стана 2000 горячей прокатки ММК. Проект будет реализован поэтапно в течение пяти лет, общая стоимость контракта превысит 100 млн евро.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и президент Danieli Russia Антонелло Колусси. На церемонии подписания присутствовала Первый советник посольства Италии в Москве Франческа Санторо.

В соответствии с контрактом, Danieli, один из ведущих производителей оборудования для металлургического сектора, поставит основное технологическое оборудование и осуществит шефмонтаж новых нагревательных печей, которые заменят четыре действующие в листопрокатном цехе №10 нагревательные печи. Первая печь из четырех будет введена в эксплуатацию в 2023 году, а четвертая – в 2026 году.

Производительность каждого агрегата составит 465 тонн в час. В печах будут использованы горелки нового поколения, что позволит существенно снизить выбросы оксидов азота в атмосферу.

Благодаря техническим решениям Danieli Centro Combustion существенно улучшится качество нагрева металла, повысится надежность оборудования, снизится потребление топлива. Энергосбережение составит до 15%. Кроме того, увеличится выход годного за счет использования самых современных беспламенных горелок, человеко-машинного интерфейса системы усовершенствованного управления технологическим процессом и модели оптимизации нагрева.

Генеральный директор ММК Павел Шиляев отметил: «Сегодня мы сделали еще один важный шаг на пути реализации инвестиционной программы ММК, направленной, в частности, на улучшение качества плоского проката. Новые технологии позволят сократить операционные расходы, а уменьшение выбросов оксидов азота значительно снизит негативное влияние на окружающую среду».

«Мы высоко оцениваем доверие, которое оказал ММК, выбрав Danieli в качестве разработчика инновационных технологий «зеленой» металлургии», – заявил президент Danieli Russia Антонелло Колусси. Он также отметил, что строительство новых нагревательных печей для ММК – это стратегически важный проект, который предусматривает использование лучших технологий для производства высококачественной продукции, обеспечивает снижение операционных расходов и ориентирован на устойчивое развитие, так как уделяет большое внимание окружающей среде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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