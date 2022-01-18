Челябинские водители выиграли суд у торговой сети, поменявшей им график работы

Суд обязал «Дикси» восстановить на работе водителей, не согласившихся со сменой графика.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска встал на сторону водителей, работавших в структурах межрегиональной торговой сети.
Ранее ритейлер изменил график работы со сменного на пятидневный. Водители «Дикси» отказались от такого нововведения, и тогда работодатель расторг с ними трудовой договор.
Работники обратились за помощью в федерацию профсоюзов. «После изучения обстоятельств дела, анализа необходимых документов специалисты правового отдела выявили ряд нарушений со стороны администрации торговой сети в части сроков увольнения и неверного указания в документах профессии работников. Также выявлены признаки дискриминации работников по принадлежности к профсоюзной организации», – заявили представители федерации.
Все необходимые доказательства были представлены в ходе судебных заседаний. Позицию водителей поддержал и прокурор, принимающий участие в процессе.
Решением Ленинского районного суда Челябинска водители торговой сети «Дикси» восстановлены на рабочих местах. С работодателя будет взыскан средний заработок за время вынужденного простоя (с сентября прошлого по январь 2022 года) – в общей сумме около 300 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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