На северо-западе Челябинска откроют еще один отдел полиции

В Челябинске появится девятый отдел полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, эту инициативу начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков озвучил в ходе встречи с личным составом отделов полиции областного центра.

Сегодня, 18 января, новый руководитель ГУ МВД региона посетил с рабочими визитами отделы полиции «Центральный», «Северо-Западный», «Курчатовский» и «Калининский».

В ходе встреч г-н Скоков заявил, что, изучив структуру полиции Челябинска, принял решение о создании нового отдела полиции в микрорайоне «Парковый», «который будет способствовать повышению безопасности проживающих в районе граждан и перераспределению нагрузки полицейских». Уже на ближайшем совещании при губернаторе региона Михаил Скоков вынесет данную инициативу на повестку заседания в целях обсуждения различных аспектов по строительству и вводу в эксплуатацию нового объекта.

Микрорайон «Парковый» начал развиваться на северо-западе Челябинска на рубеже 1990-х и 2000-х годов. На сегодня здесь живет около 80 тысяч человек. Как и большинство «спальных» районов, «Парковый» долгое время был одним из самых криминогенных в городе. В криминальных сводках регулярно появлялись новости о бытовых разборках, массовых драках молодежи, конфликтах в магазинах и вокруг нелегальных парковок. Еще одной проблемой «Паркового» было распространение «закладок» с наркотиками.

С проблемой неравномерности охвата областного центра полицейским контролем город сталкивается уже не первое десятилетие. Так сложилось, что, начиная с 1990-х годов, новое жилищное строительство развивалось именно в северо-западной части города. В итоге значительное число жителей долгое время пытались контролировать отделы «Курчатовский» и частично – «Калининский» и «Центральный», чего оказалось явно недостаточно. В итоге в 2018 году еще прежнее руководство областного полицейского главка сделало первый шаг к отказу от «районного» деления полицейских отделов, открыв отдел МВД «Северо-Западный».

Теперь на северо-западе Челябинска появится еще один, уже третий отдел полиции.

Кроме того, Михаил Скоков сообщил, что в целях материального стимулирования сотрудников патрульно-постовой службы полиции, развития данного подразделения и привлечения в его ряды молодых кадров будут организованы дополнительные ежеквартальные выплаты к денежному довольствию. Власти региона эту инициативу поддержали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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