91-летний житель Челябинска погиб, упав в неогороженный технический водоем

91-летний челябинец погиб, упав в технический водоем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в поселке Старое Першино Металлургического района Челябинска в результате несчастного случая погиб 91-летний труженик тыла.

На прошлой неделе, 13 января, пенсионер отправился в магазин за продуктами, но домой не вернулся. Спустя несколько часов челябинца нашли полицейские – в местном техническом водоеме. Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва на краю узкого мостика. Родственники погибшего требуют привлечь к проблеме внимание прокуратуры. Общественники обратились в надзорный орган, а также в администрацию Челябинска, потребовав незамедлительно принять меры безопасности, ведь опасная конструкция продолжает эксплуатироваться.

Этот мостик – единственный способ для жителей поселка добраться к своим домам в частном секторе от школ и магазина. Ежедневно здесь рискуют жизнью учащиеся местной коррекционной школы №57 и общеобразовательной школы №140, а также пожилые жители, которых в исторической части поселка Першино большинство.

«Здесь нет бордюра, мостик плавно переходит в обрыв, видимо, мой отчим в сумерках просто наступил на край и сорвался вниз. Выловили его под мостиком, куда его занесло течением. Похоже, что какое-то время он пытался выбраться – в руке был зажат пучок засохшей травы. Но не смог и замерз насмерть», – рассказала падчерица погибшего челябинца.

Женщина рассказала, что в день трагедии пенсионер отправился за покупками в местный супермаркет. Камеры магазина зафиксировали, что обратно он шел по направлению к узкой тропке, слева от которой – густые заросли, справа – проезжая часть, где практически непрерывно на высокой скорости пролетают автомобили. Иного варианта, кроме как идти к дому по этому мостику, у мужчины не было. В ходе поисков при осмотре места, где последний раз видели пожилого горожанина, вначале в воде нашли его хозяйственную сумку и купленные им продукты, а потом и самого погибшего.

Сразу после трагедии кусты, перекрывающие обзор пешеходам, вырубили. Однако на этом предпринимаемые меры безопасности закончились. По словам местных жителей, в 2012 году мостик был оборудован перилами, однако на сегодняшний день тропинка над рекой шириной едва ли в полметра ничем не огорожена.

«Считаем преступным игнорировать смертельное происшествие, за которое виновные в столь халатном отношении должны понести ответственность. Совершенно непонятно, по какой причине здесь не были предприняты необходимые меры безопасности даже после трагедии, а дети и пенсионеры продолжают ежедневно рисковать жизнями. Погиб человек с крепким здоровьем, который даже ничем не болел, – всего-навсего из-за чьего-то безразличия. Мы требуем немедленно навести на опасном участке порядок, а правоохранительные органы просим взять ситуацию на особый контроль, установить виновных в смерти пенсионера и привлечь к ответственности», – заявили общественники.

В случае если должной реакции от властей не последует, семья погибшего намерена добиваться наказания для виновных в судебном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»