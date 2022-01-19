В популярном парке Южного Урала запретили кататься с гор

На Таганае запретили кататься с гор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», запрет на катание со склонов и по тропам нацпарка на тюбингах и ледянках внесли отдельным пунктом в правила посещения.

Любители с ветерком скатиться с Двуглавой сопки, Откликного гребня или Чёрной скалы находятся каждую зиму. Несмотря на установленные внизу запрещающие аншлаги, экстремалы поднимаются наверх, там усаживаются на тюбинги или ледянки и на свой страх и риск едут с крутого склона.

«Очень часто такие покатушки заканчиваются печально. Так, в новогодние каникулы 2021 года с Черной скалы на скорой помощи пришлось вывозить 10-летнего мальчика. Ребенок, которому родители разрешили прокатиться по тропе на тюбинге, врезался в дерево и потерял сознание», – напомнили представители парка.

В длинные январские выходные 2022 года сотрудники МЧС в разные дни четырежды выезжали в приют «Белый ключ», чтобы забрать оттуда травмированных туристок – женщины в возрасте от 39 до 56 лет повредили ноги, катаясь со склонов Двуглавой сопки.

«При инструктаже, который каждый посетитель национального парка проходит при регистрации, говорится о том, что катание со склонов и по тропам опасно. Кроме того, опасности подвергаются и другие туристы – спускающийся человек может просто не увидеть несущихся сзади и не успеть вовремя отреагировать, – заметила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. – Теперь запрет на катание официально закреплен в правилах посещения, соблюдать их обязаны все туристы».

Тюбинги на тропах разрешены только в одном случае: если на них везут самых юных туристов, которым пока не по силам дальние прогулки по лесу, напомнили в нацпарке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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