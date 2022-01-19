В Челябинской области отмечается стремительный рост заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 313 новых случаев. Вчера сообщалось о 250, в понедельник – о 200. Иными словами, за 3 дня выявляемость выросла более чем в 1,5 раза.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 5 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 151 тысячи 439 инфицированных. 7 тысяч 671 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 389).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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