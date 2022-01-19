В Челябинске откроют ковидную поликлинику

В Челябинске на базе грязелечебницы откроют ковидную поликлинику. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, обратиться туда сможет любой желающий, обнаруживший у себя симптомы, схожие с проявлениями коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», в регионе за 3 дня выявляемость ковида выросла более чем в 1,5 раза. Специалисты прогнозируют взрывной рост, поэтому в областном центре принято решение организовать специальную поликлинику для быстрого выявления инфекции.

Согласно планам, озвученным Гехт, в учреждении будет оборудовано несколько кабинетов для эксперсс-тестирования. В случае выявления вируса пациента будет осматривать врач, выписывать больничный, назначать лекарства, которые тоже можно будет получить в поликлинике.

После приема данные о заболевшем должны будут передаваться в поликлинику по месту жительства.

В случае необходимости ковидная поликлиника будет работать круглосуточно, сообщила Гехт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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