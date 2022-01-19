В Копейске школьник умер на уроке физкультуры

В одной из школ Копейска умер девятиклассник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в среду, 19 января, в школе №7. Жители Копейска рассказали об этом в социальных сетях. В мэрии города информацию подтвердили.

«Днем 19 января в школе №7 одному из учеников девятого класса стало плохо на уроке физкультуры, – уточнили в пресс-службе городской администрации. – Был проведен комплекс реанимационных мероприятию, но, к сожалению, спасти школьника не удалось».

В настоящее время на месте трагедии работают представители следственных органов. Причина смерти юноши выясняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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