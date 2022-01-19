«Единая Россия» теряет большинство в скандальном райсовете Челябинска

Полдюжины депутатов Калининского районного совета Челябинска готовы выйти из фракции «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало 2022 года не снизило градус напряжения в совете депутатов Калининского района Челябинска, объявившем в 2021 году войну главе района Сергею Колеснику.

Напомним, противостояние жителей и активистов с властями Калининского района, накапливавшееся в течение последних нескольких лет, прорвалось в 2021 году расколом в представительном органе муниципалитета.

Претензии жителей к качеству содержания районных магистралей, озеленению и благоустройству общественных территорий вылились в сентябре 2021 году в протестное голосование на довыборах в районный совет депутатов. В итоге во всех четырех округах победу одержали представители «Справедливой России».

Однако очень быстро стало ясно, что претензии к действиям властей есть и у представителей «Единой России». Во второй половине 2021 года в районном парламенте быстро сформировалась внепартийная коалиция, выступившая против действующего главы района Сергея Колесника. Именно эти депутаты сначала поставили неудовлетворительную оценку деятельности районной администрации в 2020 году, а затем, в конце декабря, отказались обсуждать проект бюджета на 2022 год, в результате чего район вступил в наступивший год без главного финансового документа.

Ответ властей не заставил себя ждать, и в том же декабре 2021 года стало известно о намерениях руководства «Единой России» изгнать из партии строптивых парламентариев.

Оппозиционные депутаты решили не дожидаться такого развития событий и действовать на опережение. Как рассказали парламентарии, сегодня, 19 января, шестеро депутатов намерены подать заявления о выходе из фракции «Единой России», а также обратиться к федеральному руководству партии с просьбой о приостановке членства в политическом объединении.

Это приведет к потере «партией власти» большинства в Калининском райсовете Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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