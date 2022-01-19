Начальник смены предприятия в Златоусте отправился в колонию за гибель рабочего при разгрузке вагона

В Челябинской области осужден начальник смены промышленного предприятия, виновный в гибели рабочего при разгрузке.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал начальника смены промышленного предприятия в Златоусте виновным в нарушении правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Установлено, что в июле 2020 года мужчина, в нарушение требований правил по охране труда, допустил к выполнению работ по разгрузке вагонов 37-летнего рабочего предприятия, не прошедшего инструктаж по технике безопасности при их выполнении. В ходе выполнения работ мужчина получил смертельную травму при открытии люка вагона.
Суд приговорил южноуральца к 1 году 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.
Челябинск, Виктор Елисеев
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