В отношении чиновников Ашинского района, принявших опасный газопровод, возбудили уголовное дело

В Аше возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши провело проверку по вопросу ненадлежащего строительства объекта газораспределительной системы.

Установлено, что в 2018-2020 годах на территории Укского сельского поселения были построены сети газораспределения для снабжения топливом жилых домов поселка. По итогам строительства чиновники администрации Ашинского района приняли результаты работы.

В ноябре 2020 года районные власти заключили с ООО «Златоустгазстрой» муниципальный контракт на техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское сопровождение, ремонт и эксплуатацию объектов газоснабжения. Тогда-то сотрудники подрядной организации и выяснили, что сети не соответствуют требованиям промышленной безопасности. Ущерб от некачественного строительства составил более 55 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Ашинского района.

По результатам рассмотрения постановления прокурора в следственном отделе СКР по Аше возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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