В Челябинской области появятся новые памятники природы

На Южном Урале создадут еще пять особо охраняемых природных территорий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, в ближайшее время парламентский комитет экологии планирует рассмотреть вопрос о выполнении в 2021 году работ по комплексному экологическому обследованию территорий, на которых планируется создание новых региональных особо охраняемых природных территорий. Речь идет о создании памятников природы Леоновские горы и Устиновские известняки, природных парков Аракуль, Тургояк и Кисегач.

Кроме того, в 2022 году парламентарии намерены продолжить практику проведения выездных заседаний, на которых будут рассмотрены вопросы выполнения промышленными предприятиями соглашений по снижению загрязнений окружающей среды, реализации экологических программ.

Еще одно направление работы комитета – обсуждение проблемы создания и содержания контейнерных площадок в частном секторе и многоквартирных домах, соблюдения графика вывоза с площадок ТКО, вывоза крупногабаритных отходов.

Еще одна важная тема – комплексное экологическое оздоровление территорий населенных пунктов области, иными словами, озеленение территорий. Комитет проанализирует мероприятия по озеленению Челябинска и Магнитогорска, других городов и малых населенных пунктов области, которые были организованы в прошедшем году, обсудит планы на этот год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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