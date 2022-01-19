На Южном Урале готовятся к массовой вакцинации детей от ковида

В Челябинской области готовятся к массовой вакцинации детей от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти региона заказали несколько тысяч доз препарата «Спутник М». Вакцина должна поступить в течение ближайших 2 недель.

Пункты вакцинации будут организовывать в школах. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, прививка будет добровольной. Для детей младше 15 лет нужно будет согласие родителей. Подростки старшего возраста могут принять решение самостоятельно.

По словам Гехт, «омикрон» более опасен для детей, чем предыдущие штаммы коронавируса. Ожидается, что в числе заболевших новым штаммом количество несовершеннолетних будет достигать 15%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»