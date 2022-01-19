Главный полицейский Южного Урала потребовал у подчиненных руководителей подтянуть физическую форму

Новый руководитель ГУ МВД по Челябинской области предложил подчиненным усилить физподготовку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, высокие требования по физической и по профессиональной подготовленности руководители всех уровней должны применять в первую очередь к себе и затем предъявлять их своим сотрудникам. Об этом главный полицейский региона заявил в ходе ежедневного оперативного совещания с руководителями подразделений областного аппарата.

«Ни один руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует», – резюмировал Михаил Скоков, возглавивший региональный полицейский главк в начале наступившего года.

Кроме того, руководитель областного ГУ МВД потребовал организовать несение службы экипажей ДПС в вечернее и ночное время только с включенными проблесковыми маячками для обозначения себя на маршруте патрулирования, в том числе и для того, чтобы участники дорожного движения могли обратиться за помощью.

Также Михаил Скоков обратил внимание на значительное количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области с участием пешеходов. «Такое положение дел недопустимо, жизнь и здоровье наших граждан должны быть в приоритете у сотрудников полиции, – подчеркнул руководитель регионального полицейского главка. – Необходимо выработать дополнительный комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности пешеходов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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