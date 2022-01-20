Чиновники мэрии Магнитогорска стали фигурантами уголовного дела

Чиновники администрации Магнитогорска стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, в ходе ревизии Магнитогорского городского округа были выявлены факты продажи земельных участков без проведения торгов. В итоге местный бюджет недополучил солидные средства.

Общая сумма ущерба, причиненного городу, превысила 10 млн рублей.

По итогам ревизии Следственный отдел Правобережного района города Магнитогорска СУ СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту совершения неправомерных действий должностными лицами, повлекших причинение ущерба муниципальному образованию.

Расследование находится под контролем УФСБ России по Челябинской области.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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