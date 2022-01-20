Больше половины южноуральцев потеряли в доходах из-за антиковидных ограничений

Больше половины жителей Южного Урала заявили о сокращении доходов на фоне пандемии COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59% жителей Челябинской области заявили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Таковы результаты опроса службы исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45-54 лет (73% из них выбрали этот вариант) и старше 55 лет (71%), реже всего – в возрасте 18-24 лет (56%). Падение доходов из-за пандемии стало наиболее ощутимым для представителей туристическо-ресторанного бизнеса (75%), высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы (по 74%). Меньше всего тех, чьи доходы снизились, среди ИТ-специалистов (42%).

При этом 54% жителей Челябинской области тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей заработной платы. Для 28% эти расходы составляют 10-25% от зарплаты. Еще 6% расходуют на эти цели более четверти своих доходов. 12% признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки.

На медицину и врачей 34% жителей Южного Урала обычно тратят до 10% своей заработной платы, 30% – от 10% до четверти, 9% – от 25% и больше. Кроме того, 27% опрошенных не тратят на это деньги. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18-24 года обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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