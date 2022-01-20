В Челябинске после массовых эвакуаций отменили занятия во всех школах

Во всех школах Челябинска отменили занятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во многих общеобразовательных учреждениях областного центра учебный день начался с эвакуации. Об этом горожане массово сообщают в социальных сетях.

По словам челябинцев, им известно об эвакуации, по меньшей мере, в десятке образовательных учреждений. Выдвигается версия, что получено сообщение о минировании школ.

В пресс-службе мэрии города агентству сообщили, что занятия первой и второй смен в школах Челябинска отменены. За подробностями посоветовали обратиться с правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, с начала этой недели в Челябинской области и ряде других регионов зафиксировано уже несколько волн сообщений о минировании учреждений (в том числе, школ, судов и силовых ведомств). Все сообщения до настоящего времени оказались ложными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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