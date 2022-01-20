Рост по всем направлениям: в Челябинской области резко выросло число заболевших ковидом школьников

В Челябинской области за сутки выявлено 353 новых случая коронавируса. Это на 13% больше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших – 8 школьников. Это самый высокий суточный показатель за последние 2 месяца.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 7 зараженных, что тоже больше, чем вчера.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 152 тысячи 792 инфицированных. 7 тысяч 678 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 396).

Отметим, по словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, пока в регионе подтвержден лишь один случай «омикрона», но еще 235 пробы отправлены на анализ в Тюмень. Судя по тому, что более 40% всех выявленных в России случаев заболевания, вызванных новым штаммом, протекают бессимптомно, инфицированных им южноуральцев может быть уже достаточно много.

Вместе с тем, согласно официальным данным, вакцинацию от коронавируса завершили 54,6% взрослых жителей Челябинской области. Уровень вакцинации среди южноуральцев старше 60 лет составляет 56,6%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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