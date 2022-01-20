В Челябинской области депутат побил мэра кулинарной лопаткой

В уральском городе местный депутат напал на мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Кусе. Его участники ранее уже фигурировали в криминальных сводках.

Известно, что скандал произошел в здании местной администрации, куда заявился разгневанный парламентарий. Депутат был возмущен качеством уборки снега в городе.

Между чиновником и парламентарием разгорелась ссора, во время которой последний несколько раз ударил главу города кулинарной лопаткой. После этого депутат скрылся. Чиновник же отправился в больницу, чтобы снять побои.

Отметим, это не первая стычка между парламентарием и мэром. Так, в 2020 году депутат обвинил чиновника в использовании административного ресурса для помощи в предвыборной гонке кандидатам от партии «Единая Россия» и пытался сбить его на своей машине. Тогда оппоненты решили помириться, после чего возбужденное после инцидента уголовное дело закрыли.

Теперь полиция вновь ищет парламентария.

Челябинск, Виктор Елисеев

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