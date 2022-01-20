В Озерске от родителей школьников потребовали заполнить направления на вакцинацию от COVID-19

В уральском ЗАТО учащимся одной из школ вручили уведомления о вакцинации от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученики лицея №39 в Озерске получили формы согласия на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали родители подростков.

По словам озерчан, вернуть документы с согласием на вакцинацию необходимо до пятницы нынешней недели.

Некоторые горожане опасаются, что в случае отказа от прививки детям могут запретить посещение образовательного учреждения. Впрочем, в социальных сетях высказывают и мнение о том, что таким образом руководители сферы образования решили пока просто узнать, как воспримут инициативу родители школьников.

Напомним, вчера, 19 января, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт анонсировала поступление в регион вакцины от ковида «Спутник М», предназначенной для подростков. И она, и в региональном министерстве образования и науки заявляют, что вакцинация учащихся будут носить добровольный характер.

Однако стоит отметить, что медицинское сопровождение ЗАТО, в том числе и Озерска, не входит в ведение региональных министерств. Этим занимается Федеральное медико-биологическое агентство России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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