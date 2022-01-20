В Челябинской области чиновники хотели вырубить два десятка гектаров леса в заказнике

На Южном Урале прокуратура потребовала отменить решение о вырубке 22 гектаров леса на территории заказника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Магнитогорская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в Верхнеуральском районе.

В ходе проверки выяснилось, что власти Сурменевского сельского поселения подписали постановление о проведении расчистки территории природного заказника Карагайский бор. Согласно документу, на территории заказника можно было вырубить березы, сосны и кустарники на площади в 22 гектара, после чего создать на месте рубки минерализованную полосу.

В надзорном ведомстве сочли постановление незаконным, так как оно вступало в противоречие с правилами пожарной безопасности в лесах и положением о Карагайском государственном природном биологическом заказнике Челябинской области, так как сплошные рубки на территориях заказников запрещены.

После получения представления природоохранной прокуратуры администрация Сурменевского сельского поселения отказалась от своих планов, а постановление было отменено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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