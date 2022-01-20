Киберспортсменов заставят бегать и приседать

В России появилась государственная программа подготовки киберспортсменов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство спорта РФ утвердило программу подготовки киберспортсменов. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, физическая подготовка должна занимать 25-40% тренировочного времени. Теоретической подготовке необходимо посвящать 15-25% времени, психологической – 15-20%.

Так, среди обязательных занятий киберспортсменов указаны бег на 100 и 3000 метров для юношей и на 100 и 2000 метров – для девушек, приседание. Кроме того, для попадания в группу высшего спортивного мастерства необходимо сдать нормативы по подниманию туловища из положения лежа на спине (33 раза в минуту для мужчин и 32 раза – для женщин) и наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Челябинск, Виктор Елисеев

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