В Кизильском районе власти бросили водопроводные сети, оставив жителей села с одной колонкой

В Кизильском районе суд обязала администрацию заняться водоснабжением жителей села Новопокровка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кизильского района провела проверку по обращениям жителей села Новопокровка об отсутствии нормального водоснабжения.
Проверка показала, что в селе живут 485 человек, которые используют в качестве источника питьевой воды водоразборную колонку, расположенную при въезде в село.
При этом летом воды в поселении явно недостаточно, а в периоды максимального водопотребления наблюдается дефицит воды. К тому же в части жилых домов отсутствуют водопроводные сети.
Вместе с тем установлено, что на территории Новопокровки находятся водопроводные сети протяженностью 3520 погонных метров, которые фактически не эксплуатируются, в реестре муниципального имущества не значатся и на балансе не состоят.
Таким образом, администрацией Новопокровского сельского поселения при наличии в населенном пункте бесхозяйных водопроводных сетей не организовано питьевое водоснабжение жителей, резюмировали в прокуратуре.
Прокурор обратился с иском в суд к администрации Новопокровского сельского поселения о возложении обязанности принять исчерпывающие меры к устранению выявленных недостатков по водоснабжению населенного пункта.
Решением Кизильского районного суда требования прокурора удовлетворены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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