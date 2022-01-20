В Кизильском районе власти бросили водопроводные сети, оставив жителей села с одной колонкой

В Кизильском районе суд обязала администрацию заняться водоснабжением жителей села Новопокровка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кизильского района провела проверку по обращениям жителей села Новопокровка об отсутствии нормального водоснабжения.

Проверка показала, что в селе живут 485 человек, которые используют в качестве источника питьевой воды водоразборную колонку, расположенную при въезде в село.

При этом летом воды в поселении явно недостаточно, а в периоды максимального водопотребления наблюдается дефицит воды. К тому же в части жилых домов отсутствуют водопроводные сети.

Вместе с тем установлено, что на территории Новопокровки находятся водопроводные сети протяженностью 3520 погонных метров, которые фактически не эксплуатируются, в реестре муниципального имущества не значатся и на балансе не состоят.

Таким образом, администрацией Новопокровского сельского поселения при наличии в населенном пункте бесхозяйных водопроводных сетей не организовано питьевое водоснабжение жителей, резюмировали в прокуратуре.

Прокурор обратился с иском в суд к администрации Новопокровского сельского поселения о возложении обязанности принять исчерпывающие меры к устранению выявленных недостатков по водоснабжению населенного пункта.

Решением Кизильского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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